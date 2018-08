Mario Been: ‘’Hij heeft een paar verkeerde keuzes gemaakt’’

Luc Castaignos was ooit een van de grootste talenten van de wereld, maar momentele gaat het een stuk minder voortvarend met de aanvaller. Mario Been denkt dat er nu voor Castaignos maar een ding belangrijk is, namelijk speeltijd.

‘’Het goed is om twee stappen terug te zetten om vervolgens weer een grote vooruit te kunnen maken. Misschien kan hij wel naar Excelsior of een ploeg uit de Jupiler League die meedoet om de titel. Luc moet spelen. Vergis je niet: dat mannetje heeft kwaliteiten. Ik geloof in hem’’, aldus Mario Been.

‘’Er is maar een ding belangrijk: hij moet spelen. Hij moet niet kijken naar hoe of waar, welk niveau of hoeveel geld ermee gemoeid is: hij moet minuten maken. Normaliter heeft hij al genoeg verdiend. Hij moet nu zeggen: ik wil elke week voetballen. Luc is een voetbaldiertje. Hij heeft een paar verkeerde keuzes gemaakt, de volgende moet goed zijn’’, vervolgt Been.

Luc Castaignos weet zelf ook wat nu het belangrijkste is voor hem. ‘’Ik moet spelen, spelen, spelen! Spelen is nu het belangrijkste. Dan komt alles vanzelf. Dan komt het voetbalplezier weer naar boven, dan kom je in een ritme. Dat heb ik wel gemist.’’

