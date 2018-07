Mason Mount: ‘’Dat is al zo sinds ik als zesjarige bij Chelsea kwam’’

Afgelopen seizoen werd Mason Mount door Vitesse gehuurd van het Engelse Chelsea. De middenvelder maakte in de Eredivisie een uitstekende indruk en er zijn dan ook veel clubs die hem komend seizoen graag aan de selectie willen toevoegen. Voor Mount is het echter nog niet duidelijk waar hij na de zomer speelt.

‘’Voor mij is alles nog open: nog een jaar Vitesse, terugkeren naar Chelsea om voor mijn kans te gaan of de verhuur aan een andere club. Uiteindelijk is het mijn doel om voor het eerste van Chelsea te spelen. Dat is al zo sinds ik als zesjarige bij Chelsea kwam’’, zegt Mount.

‘’Voor mij zijn de Europese duels met Lazio en OGC Nice de meest bijzondere ervaringen van dit mooie seizoen geweest. Om mezelf te blijven ontwikkelen, moet ik zoveel mogelijk op het hoogste niveau blijven spelen en de Europa League is dat niveau’’, vervolgt de Engelsman.

Foto: Pro Shots