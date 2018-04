Momenteel maakt Matthijs de Ligt enorm veel indruk bij Ajax en dit hebben de grootste clubs van de wereld ook door. Barry Hulshoff, begeleider van De Ligt, zegt echter dat de verdediger precies weet wat hij wil.

‘’Matthijs heeft zijn carrièreplan al in zijn hoofd uitgestippeld. De vraag is alleen nog op welke termijn dat gaat gebeuren. Als B-junior was zijn doel om aanvoerder van Ajax te worden. Dat hij het nu is – ik weet niet voor hoe lang – maakt hem trots. Al denk ik niet dat hij zijn keuzes voor zijn voetbaltoekomst laat afhangen van het feit of hij aanvoerder is of niet’’, aldus Barry Hulshoff.

De Ligt kreeg al vaker te maken met tegenslag, maar volgens Hulshoff werkt dit alleen maar in zijn voordeel. ‘’Daarom denk ik ook dat hij geestelijk en lichamelijk klaar is om aanvoerder te zijn. En over die verhoudingen met de oudere spelers in de selectie: Matthijs heeft een goed gevoel voor hiërarchie. Hij gaat de ervaren jongens echt de les niet lezen.’’

