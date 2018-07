Mino Raiola: ‘’Je moet het de nieuwe trainer Carlo Ancelotti vragen’’

Volgend seizoen zal Mario Balotelli niet meer onder contract staan bij het Franse OGC Nice, maar elders. De Italiaanse aanvaller zou volgens zaakwaarnemer Mino Raiola open staan voor een transfer naar SSC Napoli. Of het zover komt, is echter maar de vraag.

‘’Je moet het de nieuwe trainer Carlo Ancelotti vragen. Wat ik kan zeggen dat er behalve Lorenzo Insigne er niemand is die zo sterk is als hij. Dan is het afhankelijk voor voorzitter Aurelio De Laurentiis. Hij beslist of hij het team wil versterken of niet’’, aldus Mino Raiola.

‘’Wij hebben een speciale relatie met De Laurentiis. Onze visie op dingen is vaak anders. We hebben in het verleden een paar deals gesloten, maar dit betekent niets. Napoli is alleen dankzij hem zo groot teruggekomen en als hij me wil zien, ben ik beschikbaar’’, vervolgt de zaakwaarnemer.

Foto: Pro Shots