Ibrahim Afellay komt niet meer in de plannen voor bij Stoke City. De oud-middenvelder van PSV en Barcelona lijkt geen toekomst meer te hebben bij de Engelse club en volgens commentator Arno Vermeulen zou de Nederlander er niet onverstandig aan doen om terug te keren naar de Eredivisie.

“Misschien zou FC Utrecht ook wel iets voor hem zijn”, aldus Vermeulen. “Hij komt uit Utrecht, het is een club die vaker oudere spelers terughaalt, met een eigenaar die soms financieel iets extra’s kan doen.” Afellay heeft bij Stoke City nog een contract tot medio 2019 en speelde er tot dusverre 55 duels.

Aad de Mos denkt heel anders over de situatie en stelt zelfs dat Afellay zelfs beter een punt kan zetten achter zijn carrière. “Ik zou er een streep onder zetten als ik hem was. Als hij fit is, ook in zijn hoofd, kan het nog wel. Maar volgens mij zou het een lijdensweg worden. Hij is het gewend om in de top te spelen en daar gaan ze hem niet meer willen hebben.”

Foto: Pro Shots