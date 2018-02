Modric baalt van afscheid: ‘Als ik terugdenk aan mijn tijd, krijg ik altijd positieve emoties’

Luka Modric speelt sinds de zomer van 2012 voor Real Madrid. Destijds verliet hij Tottenham Hotspur voor een bedrag van ongeveer 30 miljoen euro. De middenvelder baalt van de manier waarop hij toen de club verliet. “Ik hoop dat de fans zullen begrijpen dat ik mijn dromen probeerde te verwezenlijken.”

De middenvelder had graag op een leukere manier afscheid genomen van de club. "Tottenham is de club die mij als eerste mij een kans gaf om in een van de sterkste competities ter wereld te spelen", klinkt de Kroaat dankbaar.

Of Modric zijn oude club nog volgt is hij duidelijk. “Ja ik geniet altijd van Tottenham.” De spelmaker van Real denkt zelfs dat de Londense club binnenkort aan gooi kunnen doen naar de Engelse titel. “Ik denk zeker dat Tottenham in de nabije toekomst de Premier League kan winnen”, zegt de Kroatisch international. Modric concludeert dat de huidige selectie veel kwaliteit bezit en denkt dat ze volgend seizoen hoge ogen kunnen gaan gooien.

