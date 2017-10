Moeder ex-Ajacied: ‘’Hoop dat m’n zoon ooit terugkeert bij Ajax’’

Ria Mattheeuws, de moeder van Jan Vertonghen, hoopt dat haar zoon nog lang het niveau van de Premier League volhoudt. Mocht hij het niveau niet meer aankunnen dan hoopt Ria dat de verdediger terugkeert naar Nederland om bij Ajax te gaan spelen.

‘’Het zou mooi zijn als hij terug naar Ajax gaat, maar als je niet meer meekunt bij Tottenham, waarom zou het dan nog bij Ajax lukken?’’, zegt de moeder van de Belg.

Op de vraag wat Ria hoopt dat Jan nog gaat bereiken, antwoordt de moeder van Vertonghen: ‘’Dat hij gezond en blessurevrij mag blijven, zodat hij op dit niveau nog verder kan. En als hij niet meer kan, misschien op een lager niveau… We zien wel.’’

Jan Vertonghen brak door bij Ajax en groeide uit tot een vaste kracht in de verdediging van de Amsterdamse club. In de zomer van 2012 maakte hij de overstap naar Tottenham Hotspur, dat 12,5 miljoen euro voor hem over had. Daar speelt hij momenteel in het hart van de verdediging.

