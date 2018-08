Morata: ‘’Daarna wil ik thuiskomen bij mijn vrouw en kinderen’’

Er was deze zomer veel sprake van een eventuele transfer van Álvaro Morata bij Chelsea. Ondanks dat in het voetbal niks zeker is, lijkt de Spanjaard bij de Londense club te blijven.

‘’Op de eerste dag van de voorbereiding op het nieuwe seizoen heb ik met de clubleiding gesproken en gezegd: ik wil bij Chelsea blijven. Ze vertelden mij: We willen ook dat jij blijft, we hebben veel vertrouwen in je. Dat was perfect. Mensen zeiden dat ik wilde vertrekken en niet gelukkig was in Londen, maar dat is niet waar. Mijn vrouw is gelukkig en we zoeken naar een nieuw huis. Dus het verhaal over mijn vertrek kan de prullenbak in, ik kijk uit naar de eerste wedstrijd van het seizoen’’, zegt Morata.

‘’Er zijn veel dingen veranderd in mijn leven en het enige dat ik nu in mijn hoofd heb, is scoren. Daarna wil ik thuiskomen bij mijn vrouw en kinderen. De makkelijkste uitweg was een vertrek bij Chelsea geweest. Ik kon terug naar Italië of Spanje, er waren veel aanbiedingen. Ik kon meer gaan verdienen. Maar ik wilde blijven en vechten voor mijn plaats. In Italië en Spanje was de druk minder geweest, omdat ik daar al goede dingen heb laten zien’’, vervolgt de Spaanse aanvaller.

