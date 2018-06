Nainggolan bijna naar Ajax: “Men vond hem op dat moment geen echte Ajax-speler”

Radja Nainggolan stond vroeger voor een overstap naar Ajax, dat bevestigd Urbain Haesaert. De huidige middenvelder van AS Roma werd door de scout bij de Amsterdammers aangeboden toen hij nog in de jeugdopleiding van Germinal Beerschot speelde. Nainggolan werd echter te ligt bevonden.

“Men vond hem op dat moment niet echt een Ajax-speler. De club had spelers op zijn positie die beter waren, maar Radja was toen al een winnaar”, vertelt de 77-jarige Haesaert in een interview met Sport/Voetbalmagazine. Via een omweg belandde de Belg alsnog in de internationale top.

Via Piacenza en Cagliari kwam Nainggolan in 2014 terecht bij AS Roma. Bij de Italiaanse topclub behoort de middenvelder tot één van de sterkhouders. Nainggolan wordt elke transferperiode wel in verband gebracht met een vertrek bij Roma. Voornamelijk Engelse clubs worden gelinkt aan de krachtige middenvelder.

Foto: Pro Shots