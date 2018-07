Nathan Aké: ‘’Het nadenken en bezig zijn met zulke keuzes maakt je sterker’’

Steeds meer talenten kiezen ervoor om op jonge leeftijd Nederland in te ruilen voor het buitenland. Iemand die hier ervaring mee heeft is Nathan Aké. De verdediger ging op 23-jarige leeftijd van Feyenoord naar Chelsea en zegt dat een vertrek naar het buitenland niet altijd een verkeerde keuze is.

‘’Iedereen moet zijn eigen keus maken. Het is iets heel persoonlijks. De één is er klaar voor om op 18-jarige leeftijd Nederland te verlaten, de ander niet. Zoiets kan je van buitenaf niet bepalen. Als speler moet je naar jezelf luisteren en je gevoel volgen. Voor mij heeft het goed uitgepakt, maar dat biedt voor een ander geen enkele garantie’’, zegt Aké.

‘’Ik heb geen enkele spijt van mijn keus destijds en vraag me af of ik zonder die stap naar Chelsea nu bij Oranje zou zitten. Natuurlijk kwam er kritiek op mijn vertrek. Het is ook allemaal niet geweldig geweest onderweg, want je incasseert net zo goed klappen en daar moet je mentaal mee kunnen omgaan. In je eentje. Wel spelen, niet spelen, wel verhuren, niet verhuren; er worden beslissingen voor je genomen en je moet als tiener zelf onderweg ook moeilijke beslissingen nemen. Blijf je bij Chelsea of laat je je verhuren aan Watford? Het nadenken en bezig zijn met zulke keuzes maakt je sterker’’, vervolgt de speler van AFC Bournemouth.

