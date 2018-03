Neymar staat sinds afgelopen zomer onder contract bij Paris Saint-Germain, maar toch wordt er al gesproken over een eventueel vertrek van de Braziliaan bij de Franse club. Onder meer Real Madrid zou Neymar graag willen overnemen, maar Antero Henrique, technisch directeur van Paris Saint-Germian, is ervan overtuigd dat hij volgend seizoen nog gewoon in Frankrijk speelt.

“Natuurlijk speelt hij volgend seizoen ook voor PSG. Zijn vader heeft twee of drie dagen geleden al gezegd dat hij gelukkig is in Parijs. Het is zijn project om hier te blijven en hij is hier om te spelen en doelpunten te maken”, legt technisch directeur Antero Henrique uit aan L’Équipe.

“De Spanjaarden zijn niet zoals de Fransen, zij zijn tegen PSG. Wij zijn nu hun rivalen. Spaanse journalisten hebben jongens gesproken die zeggen dat Neymar niet gelukkig is, prima… hebben jullie Cristiano Ronaldo gevraagd of hij gelukkig is bij Real Madrid?”, vervolgt hij.

