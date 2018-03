Nederlander maakt indruk: “Hij heeft nu al veel bijgedragen, daarom hebben we hem ook gehaald”

Afgelopen transferperiode telde Liverpool bijna 80 miljoen euro neer om Virgil van Dijk over te nemen van Southampton. Van Dijk is sinds zijn transfer de duurste verdediger ter wereld. De centrale verdediger moest de verdediging van Liverpool vorm gaan geven en maakt indruk. Zijn trainer Jürgen Klopp is ook onder de indruk.

“Dat hij een goede speler is, is geen twijfel over. Onze vier andere centrale verdedigers zijn ook goed en dat helpt alleen maar. Als je veel balbezit hebt, heb je de passende kwaliteiten van je verdedigers nodig”, benadrukt Klopp. “Zijn lichaamstaal is briljant, om eerlijk te zijn. Hij ziet eruit als een leider, als een krijger en nu al als een echte Liverpool-speler.”

“Dat is echt goed om te zien”, vervolgt de Duitse oefenmeester. “Hij heeft nu al veel bijgedragen, daarom hebben we hem ook gehaald.” Van Dijk heeft acht wedstrijden achter zijn naam staan voor Liverpool. De Nederlands international wist hierin één doelpunt te produceren.

Foto: Pro Shots