Opvallende namen bij voorselectie Oranje

Bondscoach Dick Advocaat heeft vanmiddag zijn voorselectie voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Wit-Rusland en Zweden bekend gemaakt. De bondscoach heeft voor een paar opvallende namen gekozen in zijn voorselectie. Zo maakt Ajacied Klaas-Jan Huntelaar weer deel uit van de voorselectie.

Huntelaar speelde zijn laatste interland tegen Tsjechië op 3 oktober 2015. Daarna is hij uit beeld geraakt bij het Nederland elftal. Sinds zijn terugkeer bij Ajax afgelopen zomer maakt de spits indruk. Waar hij als pinchhitter werd gehaald, heeft hij zich opgewerkt tot (ogenschijnlijk) eerste spits van de Amsterdammers en houdt zo voorlopig toptalent Kasper Dolberg op de bank.

Naast Huntelaar zijn ook Ryan Babel (Besiktas), Eljero Elia (Istanbul Basaksehir), Daryl Janmaat (Watford) en Robin van Persie (Fenerbahce) hun rentree in de voorselectie gemaakt. Voor Van Persie is het even afwachten hoe ernstig zijn blessure is. Vorig maand maakte de topscorer aller tijden van het Nederlands elftal zijn rentree in het elftal, maar raakte tijdens de interlandperiode geblesseerd.

De volledige selectie:

Doelmannen

Jasper Cillessen (FC Barcelona), Maarten Stekelenburg (Everton), Jeroen Zoet (PSV)

Verdedigers

Nathan Aké (Bournemouth), Daley Blind (Manchester United), Timothy Fosu-Mensah (Crystal Palace), Wesley Hoedt (Southampton), Daryl Janmaat (Watford), Matthijs de Ligt (Ajax), Bruno Martins Indi (Stoke City), Karim Rekik (Hertha BSC), Kenny Tete (Olympique Lyon), Joël Veltman (Ajax), Stefan de Vrij (Lazio)

Middenvelders

Donny van de Beek (Ajax), Marco van Ginkel (PSV), Davy Klaassen (Everton), Davy Pröpper (Brighton), Wesley Sneijder (OGC Nice), Kevin Strootman (AS Roma), Jens Toornstra (Feyenoord), Tonny Vilhena (Feyenoord), Georginio Wijnaldum (Liverpool)

Aanvallers

Ryan Babel (Besiktas), Steven Berghuis (Feyenoord), Memphis Depay (Olympique Lyon), Bas Dost (Sporting Portugal), Eljero Elia (Istanbul Basaksehir), Klaas-Jan Huntelaar (Ajax), Vincent Janssen (Fenerbahçe), Jeremain Lens (Besiktas), Jürgen Locadia (PSV), Robin van Persie (Fenerbahçe), Quincy Promes (Spartak Moskou), Arjen Robben (Bayern München)

