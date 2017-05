Opvolger Luis Enrique bekend

Ernesto Valverde zal vanaf komend seizoen hoofdcoach zijn bij Barcelona. Hij neemt de taken over van Luis Enrique, die na drie jaar de Catlaanse grootmacht verlaat. Valverde was tot afgelopen zomer trainer bij Athletic Bilbao, waarmee hij zevende eindigde in de Primera Division.

De 53-jarige Spanjaard is geen onbekende bij Barcelona. Tussen 1988 en 1990 speelde Valverde voor de Catalanen als aanvaller. Hij won de Europa Cup voor bekerwinnaars en de Copa del Rey met Barcelona. In 2003 werd Valverde voor het eerst hoofdcoach. Hij was toen hoofdtrainer bij Atheltic Bilboa. Via Espanyol, Olympiakos, Villareal, opnieuw Olympiakos, Valencia en opnieuw Athletic Bilboa belandt hij nu dus bij Barcelona.

Foto: Pro Shots