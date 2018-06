Oranje international haalt dikke onvoldoende: “Dat weet ik ook van mezelf”

Maandag stond Hans Hateboer voor de tweede keer in het veld bij het Nederlands elftal. De rechtsback werd in de rust vervangen door Daryl Janmaat, doordat zijn vinger uit de kom schoot in de eerste helft. Voor de thee zakte Hateboer echter compleet door het ijs. Of de slechte prestaties tegen Italië gevolgen voor hem zullen hebben durft de oud-speler van Groningen niet te zeggen.

“Ik weet niet of dit consequenties heeft voor de toekomst, dat weet je natuurlijk nooit”, doelt Hateboer op de nadere Nations League die na de zomer van start gaat. “Volgend seizoen moet ik gewoon weer presteren en dan moet het zeker beter dan vandaag.”

“Natuurlijk denk je eraan dat je hier speelt, je wil zo’n laatste wedstrijd in Italië goed afsluiten en dan merk je tijdens de wedstrijd dat je er niet lekker in zit. Het was gewoon slecht vandaag, daar moeten we heel eerlijk in zijn. Dat weet ik ook van mezelf, het moet gewoon beter. Soms heb je zo’n dag en dat moet niet te vaak gebeuren”, was hij na afloop eerlijk over zijn eigen spel.

Foto: Pro Shots