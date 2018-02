Oranje international krijgt transfer niet: ‘We kwamen tot de conclusie dat hij niet bij ons

Daley Blind was van de winter dichtbij een transfer naar AS Roma. Bij de Italiaanse club moest Blind de vervanger worden van Emerson Palmieri, die naar Chelsea vertrok, maar uiteindelijk trok de club er zelf voor om de transfer niet door te laten gaan. De international van Nederland zal dus het seizoen af moeten maken in Engeland.

”We kwamen tot de conclusie dat hij niet bij ons paste, niet in de laatste plaats om financiële redenen”, aldus technisch directeur Monchi. Voor de vertrokken Emerson is dus nog geen vervanger aangetrokken en wil daar ook geen uitspraak over doen. “Het is nog te vroeg om het oevr de aankomende transferperiode te hebben”, aldus de bestuurder.

Foto: Pro Shots