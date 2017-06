Kan Oranje het nog halen?

De KNVB heeft onlangs Dick Advocaat aangesteld als bondscoach van Nederland. Hij krijgt niet het minste klusje mee. Hij moet namelijk Oranje kwalificeren voor het WK, terwijl ze het niet meer in eigen hand hebben. Oranje heeft onlangs van Luxemburg gewonnen en leek op weg naar de tweede plek, maar Zweden moest roet in het eten gooien, door Frankrijk te kloppen met een last-minute goal. Hierdoor blijft Oranje op de derde plaats en gaat het nog spannend worden. Laten we even doornemen bij welke situaties, welke mogelijke uitgangsposities hebben.

Oranje wint alles

Mocht het scenario voorkomen dat Oranje alles weet te winnen, zijn ze nog steeds afhankelijk van de Fransen en de Zweden. Stel dat Frankrijk en Zweden ook van iedereen winnen, behalve van Oranje, dan komen alle drie de ploegen uit op 23 punten. Op dat moment gaat doelsaldo een cruciale rol spelen. Momenteel Staat Zweden op een doelsaldo van +6, Frankrijk op een doelsaldo van +8 en Oranje op een doelsaldo van +7. Maar we weten allemaal dat dat nog om kan slaan, aangezien Oranje één wedstrijd terug op een doelsaldo van +2 stond.

Oranje wint niet alles

Tuurlijk willen we er gewoon van uitgaan dat Oranje alles wint, echter is dat misschien een onrealistische voorspelling. Stel dat Oranje gelijkspeelt tegen Frankrijk of Zweden, dan komen zij op 20 punten uit. Op dat moment moet je gaan juichen voor Bulgarije, aangezien zij nog thuiswedstrijden op de planning hebben staan tegen Frankrijk en Zweden. Als Bulgarije tegen één van de twee landen gelijk weet te spelen, dan komt die ook op 20 punten uit, en gaan we kijken naar doelsaldo. Als ze zelfs weten te winnen, dan komen ze op 19 punten uit en staat Oranje tweede en zouden ze geplaats zijn voor de play-offs. Frankrijk heeft met drie thuiswedstrijden en een uitwedstrijd een relatief gunstig programma. Zweden heeft met Nederland, Bulgarije en Wit-Rusland een minder prettig programma. Het is niet eens heel erg ondenkbaar dat zij van Nederland en een ander land verliezen, waardoor zij dan ook op 19 punten zouden uitkomen. Echter, dit zijn allemaal scenario’s waar Oranje wel een beetje de wind mee moet hebben, maar in het verleden hebben we gekkere dingen gedaan. Het enige wat wij nog kunnen doen is afwachten en hopen dat we onze Oranje tenue weer uit de kast mogen halen volgende zomer!