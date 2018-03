Oud-Ajacied: ‘’Achteraf had ik bij Ajax moeten blijven’’

Lange tijd werd Geoffrey Castillion gezien als een van de grootste talenten in de jeugdopleiding van Ajax. De aanvaller kon de verwachtingen echter nooit waarmaken en vertrok via de achterdeur bij de club. Achteraf zegt de Amsterdammer dat hij te vroeg is vertrokken en gewoon zijn kans had moeten afwachten.

‘’Als je goed presteerde in het tweede, dan was De Boer wel een trainer die de jeugd snel een kans gaf. Maar ik wilde niet terug naar de beloftencompetitie, dus ben ik naar Heracles gegaan. Achteraf had ik bij Ajax moeten blijven. Ik had daar voor mijn kans moeten gaan. Als je weggaat bij de club komen andere spelers op jouw plek. Jij bent er niet om de kansen die er zijn te pakken. Ik had echter in de A’tjes al veel wedstrijden in de beloftencompetitie gespeeld. Het zou mijn derde jaar worden. Ik wilde weer in de Eredivisie spelen’’, zegt Geoffrey Castillion tegen Ajax Showtime.

‘’Toen ik terugkwam van Heracles liep mijn contract af. Ik dacht dat ik transfervrij kon vetrekken, maar de optie van een extra jaar in mijn contract werd gelicht door Marc Overmars. Het was om mij alsnog te kunnen verkopen. Ik kwam niet meer voor in de plannen en had geen toekomst meer bij Ajax’’, vervolgt de aanvaller.

Ajax verhuurde Castillion RKC Waalwijk, Heracles Almelo en NEC. Vervolgens vertrok hij naar Heracles Almelo maar ook dit werd geen succes. Via verschillende clubs over de hele wereld kwam hij terecht bij het IJslandse FH Hafnarfjördur. Daar staat de inmiddels 26-jarige aanvaller nog steeds onder contract.

Foto: Pro Shots