Oud-Ajacied: ‘’Ik denk dat ik de Ballon d’Or had kunnen winnen’’

Rafael van der Vaart is bezig aan zijn laatste seizoenen als profvoetballer. Over het algemeen is hij tevreden over zijn loopbaan, maar hij denkt dat hij nog beter had kunnen worden als hij meer snelheid had gehad.

‘’De snelheid om tegenstanders voorbij te lopen, in plaats van steeds te worden ingehaald! Ik denk dat snelheid een groot verschil kan maken. Ik denk dat ik de Ballon d’Or had kunnen winnen in mijn carrière als ik sneller was geweest’’, aldus Van der Vaart.

Het gebrek aan snelheid koste Van der Vaart bij het Spaanse Betis Sevilla zijn plek. ‘’Trainer Pepe Mel vertelde me dat ik aan de bal zijn beste speler was, maar dat hij andere types nodig had op zijn middenveld. Wanneer ik ons team zag spelen, kon ik het bijna niet geloven. Deze spelers knalden de ballen gewoon het stadion uit, maar kregen nog steeds applaus omdat ze meters aflegden en veel slidings maakten.’’

‘’Ik hoop dat de tijden weer terugkeren waarin spelmakers gewaardeerd worden. Andrés Iniesta, David Silva, Isco: dat zijn de spelers waarvoor je naar het stadion komt. Week in, week uit’’, zegt de Oud-Ajacied.

