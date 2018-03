Oud-Ajacied gelinkt aan Real Madrid: “Ik denk niet aan geld”

Voormalig Ajacied Davinson Sánchez wordt door zijn goede spel gelinkt aan Real Madrid. De 21-jarige Sánchez heeft zich razendsnel in de basis gewerkt sinds zijn overstap van Ajax naar Tottenham Hotspur. Zijn goede prestaties zijn dus niet alleen opgemerkt in Engeland.

“Ik denk niet aan geld. Op dit moment zit ik prima bij Tottenham”, zegt Sánchez in gesprek met Fox Sports Radio Colombia. De Colombiaan blijft nuchter onder alle interesse en zegt zich vooral te focussen op zijn eigen ontwikkeling: “Ik denk niet aan geld. Op dit moment speel ik elke drie of vier dagen en ik ben belangrijk voor de ploeg.”

Als speler van Atlético Nacional, die club waar Sánchez zijn jeugdopleiding genoot, stond hij ook in belangstelling van een Spaanse topclub. Echter was het destijds Barcelona dat interesse had in de diensten van de centrale verdediger. Sánchez koos toen voor een transfer naar Ajax. Eén jaar na zijn transfer naar Ajax pikte Tottenham hem op voor 40 miljoen euro.

Foto: Pro Shots