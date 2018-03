Oud-Ajacied: ‘’Het is geen geheim dat Louis en ik het goed met elkaar kunnen vinden’’

Momenteel is Danny Blind onderdeel van de raad van commissarissen van Ajax, maar als Louis van Gaal ergens bondscoach wordt is de kans aanwezig dat de Zeeuw weer vertrekt bij Ajax om assistent-bondscoach te worden.

‘’Ik heb Leo van Wijk wel meegedeeld dat ik er alleen nog voor open sta Louis van Gaal te assisteren als die nog eens een land onder zijn hoede krijgt. Het is geen geheim dat Louis en ik het goed met elkaar kunnen vinden en Louis heeft er wel zijn gedachtes over nog eens een land te coachen. Het is aan Ajax of dat eventuele assistent-bondscoachschap dan valt te combineren met het commissariaat’’, aldus Blind.

Blind neemt zijn nieuwe rol hartstikke serieus. ‘’Ik wil niet op inhoudelijke zaken reageren. Omdat het een heel serieuze functie is. De taakverdeling is duidelijk. De directie maakt beleid, de raad van commissarissen heeft een controlerende rol en eventueel een adviserende. Wat dat laatste betreft, is het een voordeel dat ik de club op mijn duimpje ken.’’

Foto: Pro Shots