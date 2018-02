Oud-Ajacied: ‘’Kopenhagen is bijna op hetzelfde niveau als Ajax, dus waarom niet?’’

Deze week treedt Nicolai Boilesen met Kopenhagen op tegen het grote Atlético Madrid. De Deense club moet een 1-4 verlies goed maken in Spanje om door te gaan naar de volgende ronde van de Europa League. Ondanks dat het een moeilijk karwei wordt, heeft de oud-Ajacied er wel nog vertrouwen in.

‘’Ik heb met Ajax in de Champions League gewonnen van Barcelona. Kopenhagen is bijna op hetzelfde niveau als Ajax, dus waarom niet? Het is geweldig om grote wedstrijden zoals deze te spelen. Je wilt altijd tegen de beste teams en beste spelers spelen. Atlético behoort tot de beste ploegen ter wereld’’, aldus Boilesen.

‘’Natuurlijk is Atlético de favoriet, maar wij gaan er alles aan doen om er een sensatie van te maken en Atlético uit te schakelen in de Europa League. Ik speel nu anderhalf jaar voor Kopenhagen en in die periode hebben we goede resultaten behaald in thuiswedstrijden in Europa. Tegen ploegen als Leicester, Porto, Ajax, Club Brugge, Lokomotiv, Zlin en Sheriff Tiraspol zijn we ongeslagen’’, vervolgt Boilesen.

Foto: Pro Shots