Oud-Ajacied: ‘’Ik vind Wout Weghorst een zeer sterke persoonlijkheid’’

Volgens Ronald de Boer hoeven we ons geen zorgen te maken om het Nederlands elftal. Volgens de oud-voetballer moeten we alleen even geduld hebben en dan komen er vanzelf weer spelers die het niveau omhoog gaan tillen.

‘’Er komen genoeg jonge toptalenten aan. Matthijs de Ligt vind ik een geweldenaar. Zo sterk en nog zo jong. Dat wordt een grote. Kluivertje komt er ook aan. Die heeft de bravoure van Patrick. Dat hele onbezorgde: We doen het wel even. Dat vind ik ook mooi om te zien. Die twee zijn nu al persoonlijkheden’’, aldus Ronald de Boer.

Daarnaast is Ronald de Boer ook erg te spreken over AZ-aanvaller Wout Weghorst. ‘’Ik vind Wout Weghorst een zeer sterke persoonlijkheid. Een type met passie en een winnaarsmentaliteit. Hoe hij voor de camera staat, daar kijk ik graag naar. Hij is misschien geen spectaculaire speler, maar hij brengt altijd iets te weeg. Dat is belangrijk.’’

