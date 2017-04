Oud-Feyenoorder genezen van teelbalkanker

Zes weken geleden werd bij Boluspor-aanvaller Mitchell te Vrede teelbalkanker ontdekt. Door snel ingrijpen, kon de tumor verwijderd worden nog voor er uitzaaiingen waren. De oud-Feyenoorder is dus weer gezond verklaard.

De aanvaller zegt geschrokken te zijn van wat hem de afgelopen weken is overkomen. Na goed nieuws van de arts is Te Vrede begonnen met revalideren en lijkt zich weer te kunnen richten op voetbal. ‘’Ik wil iedereen bedanken, met name de doktoren voor hun hulp’’, zegt de opgeluchte Te Vrede. ‘’Momenteel sta ik weer op het veld en ben keihard aan het trainen om mijn club Boluspor te kunnen helpen zich te kwalificeren voor de play-offs en eventueel promotie’’.

Mitchell te Vrede begon zijn profcarrière bij AZ, maar zonder een officiële wedstrijd te hebben gespeeld in het eerste elftal vertrok hij naar Excelsior. Na indruk te hebben gemaakt bij ‘de Kralingers’, nam stadsgenoot Feyenoord de aanvaller in 2012 over. Na drie seizoenen, zonder echt te overtuigen, vertrok hij naar sc Heerenveen. Afgelopen januari koos hij voor een buitenlands avontuur en ging spelen bij zijn huidige club Boluspor.

Foto: Pro Shots