Oud-Feyenoorder: ‘’Ik ben niet meer gecontacteerd geweest door Oranje’’

Ruud Vormer wordt gezien als een van de beste spelers in de Belgische competitie. De kans is aanwezig dat hij in bebruari wordt gekozen tot beste speler van het jaar in de Pro League. Ondanks zijn goede spel wordt hij echter niet opgeroepen voor het Nederlands elftal.

‘’Ik ben niet meer gecontacteerd geweest door Oranje en eigenlijk hoeft het ook niet meer, hoor. Als ze me nu zouden vragen, dan weet ik niet zeker of ik zou gaan. Ga lekker met de jonge garde spelen. Ik word dit jaar dertig. Ik denk ook niet meer dat ze zullen komen, ook omdat ze altijd minder naar België zullen kijken’’, aldus Vormer.

‘’Ryan Donk was heel goed bij Club, maar is Donkie ooit uitgenodigd? Nooit. Ik begrijp dat je het raar vindt dat ik niet wil gaan, maar ja. Ik zit hier goed bij Club, speel hier mijn wedstrijden en sta hier in the picture. Dat is toch altijd goed, niet’’, vervolgt de Oud-Feyenoorder.

Foto: Pro Shots