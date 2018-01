Oud-Feyenoorder: ‘’Ik moet nog minstens anderhalf jaar voetballen’’

In het verleden speelde Gill Swerts onder meer voor Feyenoord, Vitesse en AZ en vertrok vervolgens naar het buitenland. Na avonturen in Denemarken, Engeland en België zit de verdediger momenteel zonder club. Ondanks dat hij 35 jaar oud is, denkt Swerts nog niet aan stoppen en is dus op zoek naar een nieuwe werkgever.

‘’Ik heb tijdens mijn carrière een aardig netwerk opgebouwd in Nederland en België, waardoor ik vaak zelf trainers of technisch directeuren van clubs kan bellen met de vraag of ik er op proef mag komen. Als ik geen nummer heb, kijk ik naar clubselecties op sites als Soccerway’’, zegt Swerts tegen VICE Sports.

‘’Als ik een speler uit een selectie ken, vraag ik hem of hij het telefoonnummer van de trainer of TD van de club kan passen. Dan vraag ik of het mogelijk is om mee te trainen, in eerste instantie om mijn conditie op peil te houden, in tweede instantie als de club iemand als mij nodig heeft. Ik voel me ook niet te beroerd om eerst met de beloften mee te trainen’’, vervolgt de verdediger.

‘’Als ik clubs bel, merk ik dat de denkwijze is veranderd in Nederland en België. Toen ik jong was, liepen er het hele jaar door spelers stage bij de clubs waar ik zat. Nu is het moeilijk. Clubs zeggen in de media altijd dat zaakwaarnemers alles kapot maken. Maar als je als speler zelf belt, dan nemen ze je niet serieus. Maar ik ga door. Ik moet, zoals ik me nu voel, nog minstens anderhalf jaar voetballen’’, aldus Swerts.

Foto: Pro Shots