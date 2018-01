Oud-Feyenoorder: ‘’What the fuck, dacht ik. Wat is dit voor een gekke man?’’

Ruben Schaken maakte in de zomer van 2010 transfervrij de overstap van VVV-Venlo naar Feyenoord. Daar wist de Amsterdammer indruk te maken en werd dan ook opgeroepen voor het Nederlands elftal. Bij Oranje maakte Schaken voor het eerst kennis met Louis van Gaal en dit was geen normale ontmoeting.

‘’Van Gaal wachtte ons beneden op en schudde iedereen de hand. Hij deed zijn praatje en dat was een legendarisch praatje, moet ik zeggen. Nadat hij de nieuwelingen één voor één af ging, vervolgde de trainer zijn algemene speech: ‘Jongens, ik ben niet Ronald Koeman, ik ben ook niet Frank de Boer… Ik ben Louis. Van. Gaal. Frank de Boer en Ronald Koeman waren mijn jongens. Ik heb ze alles geleerd. Hier gaan we het doen op mijn manier’.’’, vertelt de 35-jarige Schaken in zijn biografie Einde aan de bullshit.

‘’What the fuck, dacht ik. Wat is dit voor een gekke man? In een twintig minuten durende stortvloed van woorden legde de trainer ons uit wat zijn filosofie inhoudt en waarom hij de beste is. Persoonlijk houd ik er wel van als iemand zo duidelijk is en niets aan het toeval overlaat(…)’’, aldus Schaken.

Foto: Pro Shots