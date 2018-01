Oud-Feyenoorder: ‘’Ik zou ook met alle plezier terugkeren bij Feyenoord’’

Eljero Elia was afgelopen seizoen een belangrijke schakel in het kampioenschap van Feyenoord. Afgelopen zomer maakte hij de overstap naar het Turkse Istanbul Başakşehir. De aanvaller zegt zijn vorige werkgever nog niet te zijn vergeten en nog steeds op de voet te volgen.

‘’Ik kijk elke wedstrijd van Feyenoord nog steeds, ook die van FC Twente en ADO Den Haag. Ik ben nog wel op de hoogte van de ontwikkeling van verschillende spelers, ik volg alles nog’’, aldus Elia.

‘’Toevallig zit ik ook nog in de groepsapp van Feyenoord en als ze een mindere wedstrijd hebben gespeeld, praat ik veel met ze. Met Steven Berghuis, Tonny Vilhena en Bilal Basacikoglu. Daar praat ik veel mee. Ik zeg dan dat het allemaal wel goed komt en dat ze positief moeten blijven’’, vervolgt Elia.

Voor de buitenspeler ligt de toekomst nog niet vast. ‘’Ik hoop nog een stap te maken. Misschien naar Amerika, dat is mijn droom. Ik zou ook met alle plezier terugkeren bij Feyenoord. Of FC Twente of misschien ADO Den Haag. Je weet nooit hoe het gaat in het voetbal. Misschien heb ik over twee maanden wel ruzie met de trainer of gebeurt er iets anders. Dan moet je een andere stap maken.’’

Foto: Pro Shots