Oud-Feyenoorders zijn het eens: ‘’Hij is klaar voor Feyenoord’’

John de Wolf, Leo Beenhakker en Regi Blinker denken dat Henk Fraser de meest geschikte kandidaat is om de volgende coach van Feyenoord te worden. Bekijk hieronder wat zij zeggen.

John de Wolf: ‘’Ik vind dat Henk zich heel goed heeft ontwikkeld als trainer. De emotie die hij als speler op het veld kwijt kon, heeft hij als trainer goed in bedwang. Hij laat zijn teams aantrekkelijk voetbal spelen en presenteert zich goed. Wat ik heel belangrijk vind, is dat hij ook als trainer dicht bij zichzelf blijft. Hij is een trainer die zegt waar het op staat en er niet omheen draait.’’

Leo Beenhakker: ‘’Ik zie een trainer met gedrevenheid, passie en emotie, die volledig het vak induikt. Dat is ook de enige manier waarop je het kunt uitoefenen. Voor mij is hij een van de jongere trainers die furore aan het maken is, een van de ‘coming men’ van het Nederlandse trainersgilde.’’

Regi Blinker: ‘’Henk is anders dan andere trainers. Hij is eerlijk en direct, zegt gewoon wat hij vindt, waar veel trainers politiek correct zijn. Ik vind dat Henk zich heel sterk presenteert. Daarnaast heeft Henk het vermogen om tussen zijn spelers te staan en toch de baas te zijn. Hij weet een snaar te raken bij spelers en dat is niet gemakkelijk, zeker tegenwoordig niet. Als Gio na dit seizoen of na volgend seizoen een nieuwe stap zou maken, is Henk wat mij betreft de volgende trainer van Feyenoord.’’

