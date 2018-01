Oud-PSV’er: “Als ik zo fit ben als nu, dan kan ik nog verder op topniveau”

Het lijkt onwaarschijnlijk dat Arjen Robben binnenkort terug keert op de Nederlandse velden. De buitenspeler van Bayern München voelt zich nog fit genoeg om op topniveau te blijven spelen. Desondanks heeft hij nog geen nieuwe aanbieding ontvangen van Der Rekordmeister waar zijn contract deze zomer afloopt.

Andere clubs hebben wel contact gezocht over de situatie van Robben laat zijn vader Hans Robben weten. Hij verwacht dat ook de huidige werkgever van zijn zoon dat in de komende maanden zal doen “‘we wachten rustig af, Bayern zal nog wel een keer komen.” De 33-jarige oud-international hoopt dat de Beierse club snel bij hem aanklopt. In het Duitse voetbalblad Kicker zei hij: “‘je wil het altijd zo snel mogelijk weten. Je wil altijd duidelijkheid over je toekomst.”

Waar hij zijn carrière in ieder geval niet voortzet lijkt al wel duidelijk. Al eerder liet Robben weten een lucratief avontuur in China of het Midden-Oosten niet te zien zitten. Ook een terugkeer naar zijn oude clubs in de Eredivisie FC Groningen en PSV lijkt onwaarschijnlijk. ”Als ik zo fit ben als nu, dan kan ik nog verder op topniveau.”

Foto: Pro Shots