Oud-PSV’er over De Bruyne: ‘’Ik ben knapper dan hij is, zeker’’

Toen Oleksandr Zinchenko op huurbasis naar PSV vertrok moest hij wennen aan bepaalde dingen in Nederland. Niet alleen op het voetbalveld, maar ook buiten het veld was hij sommige dingen anders gewend.

‘’In Nederland gaat iedereen gewoon samen naar de sauna, zowel mannen als vrouwen. En iedereen is naakt. Voor ons is dat heel, heel raar. In Oekraïne en Rusland is dat niet mogelijk. Niemand begrijpt het als ik het er daar over heb. Het is raar als je de zoon, misschien zeven jaar oud, zijn moeder en opa en oma allemaal naakt ziet. Dat is wat ik bedoel. Ik leer iedere dag’’, aldus Zinchenko.

Nu de Oekraïner terug is bij Manchester City wordt hij vaak vergeleken met zijn teamgenoot Kevin de Bruyne. ‘’Iedereen noemt me ‘Kev’. Als ik in de bus stap, roepen de fans: Kev, mag ik een foto? Dan draai ik me om en zeggen ze: oh, het is niet Kevin. Van ver lijkt het alsof we een tweeling zijn, maar als we samen zijn, niet echt. Ik ben knapper dan hij is, zeker’’, zegt de speler van Manchester City.

Foto: Pro ShotsPS