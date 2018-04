Oud-PSV’er: ‘’De druk in de Premier League is van een ander niveau’’

Davy Klaassen heeft het momenteel erg moeilijk bij Everton en oud-PSV’er Michael Ball weet wel waar dat door komt. Volgens Ball is de stap van de Nederlandse Eredivisie naar de Engelse Premier League gewoon veel te groot.

‘’Net als toen ik naar Nederland ging, was het Engelse voetbal voor Davy totaal onbekend. Nederlandse spelers zijn allemaal heel technisch en dus wordt het spelletje ook heel technisch gespeeld daar. In het begin van mijn periode bij PSV stonden we laat in de wedstrijd voor en probeerde ik de voorsprong te verdedigen. Maar dat is niet hoe zij het doen. Als je 2-0 voorstaat, moet je op dezelfde manier blijven spelen om die derde te maken. Voor Klaassen is de grootste verandering het tempo in Engeland geweest. De Eredivisie zit vol met technisch begaafde spelers, maar het tempo ligt veel lager en in Engeland krijg je niet de tijd die je in Nederland hebt’’, aldus Ball.

‘’Natuurlijk, PSV en Ajax zijn grote clubs en brengen hun verwachtingen met zich mee, maar de druk in de Premier League, iedere wedstrijd weer, is van een ander niveau. Davy heeft de tijd gekregen om te wennen en hij is een slimme voetballer die zich kan aanpassen. Tussen nu en het einde van het seizoen, zeker als Sigurdsson lang eruit ligt, kan hij dat ons gaan laten zien’’, vervolgt Ball.

Foto: Pro Shots