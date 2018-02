Oud-PSV’er over rechtsback: “Hij kan ook zeker zo’n mooi traject gaan volgen”

Zaterdagavond stond de wedstrijd tussen PSV en sc Heerenveen op het programma. Volgens analist Pérez zou Denzel Dumfries een geschikte speler zijn voor de huidige koploper van de Eredivisie. De oud-PSV’er ziet in de rechtsback de ideale opvolger voor Santiago Arias, die weleens een transfer kan maken na het WK.

Dumfries is bezig aan een sterk seizoen en valt op met zijn aanvallende bijdrages: hij was in 23 duels goed voor 3 doelpunten en 6 assists. “Hij heeft loopvermogen en wat hij heeft verbeterd is zijn overzicht. En wat een kracht. Ook voor een andere competitie, Engeland bijvoorbeeld, heeft hij zijn fysiek mee”, somt Pérez op. De Deen vindt ook dat Dumfries uitstraalt om te willen slagen als voetballer.

“Ik ben echt onder de indruk geraakt dit jaar van Dumfries”, vervolgt Pérez. “Stel je voor dat Arias weg zou gaan bij PSV na het WK, dan is hij een geschikte opvolger. Het is natuurlijk altijd twijfelachtig van de subtop naar een topclub, maar ik denk dat Dumfries heel goed bij PSV zou passen.”

Mocht een transfer naar de top van Nederland niet op het pad van Dumfries liggen, is Pérez niet bang dat de verdediger niet zal slagen. “We hebben donderdag Hans Hateboer gezien bij Atalanta. Hij kan ook zeker zo’n mooi traject gaan volgen”, aldus Pérez.

