Over voetballers en dames van lichte zeden

De een schrijft het openlijk in zijn biografie, de ander druipt na een incident stilletjes af. Profvoetballers weten nog wel eens raad met seksueel getinte avonturen. Prostituees, vriendinnen, ex-vriendinnen. Je komt het regelmatig tegen en de pers zit er bovenop.

Het lijkt of voetballers een zwak hebben voor prostituees. Het aantal keren dat een professionele voetballers is gesnapt bij een dame van lichte zeden is eindeloos. Ze worden net gefotografeerd als ze het met zo’n dame aanleggen tijdens een feestje of het verhaal gaat rond en bereikt de pers. Of het dan wel of niet waar is, doet er niet meer toe. Een roddel in het betaald voetbal gaat al snel een eigen leven leiden.

Als de ex het privéfilmpje gaat inzetten

Het wordt erger als de voetballer op film wordt vastgelegd zoals oud-doelman van Ado Den Haag Stefan Postma overkwam. Niet met een prostituee, maar met zijn eigen vriendin. In het niets verhullende filmpje wordt Postma door deze vriendin gepenetreerd met een dildo. Op dat moment staat hij onder contract bij Aston Villa. Je staat dan als voetballer volop in de belangstelling en zo’n filmpje maken is natuurlijk een privéaangelegenheid maar als de vriendin ineens de ex wordt en een slaatje wil slaan uit de opnamen, ben je het haasje. En dat gebeurde. De voetballer wordt door het filmpje flink in verlegenheid gebracht. Of er nu wel of geen taboe op seksspeeltjes ligt zoals een dildo of vibrator, daar wil je in geen geval mee in de pers gezien worden.

De biografie van Andy van der Meijde

Andy van der Meijde doet het slimmer. Die verwerkt in 2012 gewoonweg alle avonturen in een biografie: Geen Genade. Net als wielrenner Thomas Dekker later ook deed. Dan lijkt het ineens niet meer een schandaal maar het gevolg van een vreemd leven waarin de kick niet alleen op de fiets of op het voetbalveld gevoeld moet worden. Van der Meijde kreeg een affaire met een stripper. De gevolgen daarvan en meer avonturen staan in het boek te lezen.

Als Ronaldo het doet haalt het de pers

Terug naar die prostituees. Die weten de profvoetballers regelmatig te bekoren. Wie wie opzoekt is niet helemaal duidelijk, maar het is wel duidelijk dat als een amateurvoetballer zo’n ontmoeting aangaat dit in de categorie ‘spannend avontuur’ valt. Het is dan een privéaangelegenheid en we krijgen er weinig van mee. Als Ronaldo het doet, zelfs met drie tegelijk, is het ineens meer dan een avontuur en wordt het in de pers breed uitgemeten. Soms gaat het verder en verschijnen er foto’s waarbij de daad plaatsvindt op de achterbank van een auto. Gewiekste fotografen weten zelfs dat vast te leggen.



Ribéry en Benzema traden buiten hun boekje door tijd door te brengen met een prostituee die nog geen achttien was. Dat bleken ze echter niet in de gaten te hebben, zo vertelden ze de rechter, waarmee ze onder een heuse straf uitkwamen.

Het vrouwelijk schoon laat ze niet ongedeerd

De meeste publicaties in de pers gaan over vreemdgaan, en dan niet één keer maar veel vaker en soms met heel veel dames tegelijk. Meestal werden de voetballers gekiekt tijdens feestjes. Dan staan ze daar omringd door veel vrouwelijk schoon dat ze niet ongedeerd laat. De foto spreekt boekdelen en het publiek oordeelt. Of het nu wel of niet tot een avontuurtje heeft geleid met deze dames. Maar ach, vaak is een doelpunt voldoende om de fans weer helemaal op je hand te krijgen.



Klaarblijkelijk kunnen veel voetballers zich niet beheersen want ze lijken veelvuldig hun vriendin of vrouw te bedriegen. De bekende Engelse prof Wayne Rooney bedroog meermalen zijn vrouw en dat bleef niet onopgemerkt. Er vindt ook nog wel eens ongewild ruilhandel plaats. John Terry en Wayne Brigde, beide Engelse profs, zaten elkaar flink in de haren. De vriendin van Bridge werd door Terry geschaakt. Terwijl de affaire tussen Bridge en deze vriendin gewoon nog gaande was. Werd ook opgepikt door de pers en daarmee waren de rapen gaar.

De Oranjes met naakte dames in het zwembad lijkt dan slechts een onschuldig incident

Het incident van het Nederlands Elftal in 1974 lijkt dan ineens onschuldig. De heren doken massaal het zwembad in met een aantal naakte dames. Foto’s daarvan verschenen in de krant, en zelfs op de voorpagina. Men sprak er schande van. In 2001 herhaalde zich iets soortgelijks waarbij in een Deens hotel een aantal dames van lichte zeden zich verdacht dicht in de buurt van de Oranje Spelers bevond. Tijdens een oefencampagne in Brazilië werden er eveneens verdachte plaatjes geschoten. Het was voer voor de journalisten.