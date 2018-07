Paul Pogba: ‘’Ik heb wat problemen gehad, dat zit in het mentale’’

Paul Pogba lijkt niet meer door één deur te kunnen met Manchester United-trainer José Mourinho en daarom wordt er veel gespeculeerd over een eventueel vertrek van Pogba bij de Engelse club. Paris Saint-Germain zou een van de gegadigde zijn om hem over te nemen.

‘’Ik ben als toerist hier. Ik ben hier opgegroeid, mijn vader was een Parijzenaar, maar hij was supporter van Olympique Marseille. Mijn moeder steunde eveneens Marseille, dus PSG was niet echt een ding in mijn dagelijkse routine. Maar waarom zou ik op een dag niet in het Parc des Princes kunnen spelen? Het is een mooi veld en een mooi stadion.’’

Zelf zegt Pogba geen problemen te hebben met de Portugese oefenmeester. ‘’Er zijn tijden geweest waarin ik niet speelde. Ik zat op de bank. Er is veel over gezegd en mensen vonden het verkeerd, maar een coach en een speler hoeven niet elkaars beste vrienden te zijn. Je hoeft niet met elkaar naar het restaurant. Ik heb wat problemen gehad, dat zit in het mentale. Hij heeft mij op de bank gezet, maar ik heb op het veld geantwoord. Ik heb iedere keer het maximale gegeven. Ik ben daardoor gegroeid als leider. Ik heb de aanvoerdersband gedragen, de eerste keer hier. Dat is belangrijk voor mij, het zorgt ervoor dat ik groei om ook bij Frankrijk een leider te zijn.’’

Foto: Pro Shots