Pires was voorbeeld voor Nederlander: “De bal hoeft niet hard”

Robin van Persie laat zien dat schieten met de binnenkant van de voet soms meer oplevert dat onbesuisd uithalen. De aanvaller van Feyenoord doet dit bewust. “Veel spelers, ook bij Feyenoord, schieten liefst met volle kracht op het doel”, concludeert Van Persie. De spits zelf verkiest precisie boven kracht.

“Ik schiet liever van de tien pogingen acht keer binnen de doelpalen, want dan is er gewoon veel meer kans van slagen”, aldus Van Persie. “Een keeper kan nog een redding verrichten, maar dan is er vaak een rebound.” De manier van schieten heeft de topscorer aller tijden van het Nederlands elftal afgekeken van een oud-ploeggenoot. Die oud-ploeggenoot was Robert Pires. “De bal hoeft niet hard, maar hij moet op doel zijn. Vroeg of laat ga je dan scoren”, zegt Van Persie.

Foto: Pro Shots