Pogba: ‘’Anthony is een groot, groot, groot talent’’

Frankrijk heeft zich geplaatst voor het WK 2018 in Rusland en voor bondscoach Didier Deschamps wordt het nog een hels karwei om te bepalen wie hij selecteert en wie niet. Door de vele keuze die de bonscoach heeft, is het nog maar de vraag of Anthony Martial deel uit gaat maken van de Franse selectie. Paul Pogba is er echter van overtuigd dat Martial volgend jaar te zien is op het WK.

‘’Ik weet zeker dat hij terug zal keren. Ik ben er zeker van, want hij is erg goed en hij heeft een geweldige voorbereiding gehad. Zelfs tijdens de start van het seizoen heeft hij het team enorm geholpen.’’

‘’Anthony is een groot, groot, groot talent. Hij is een getalenteerde speler, een van de beste spelers die ik ooit gezien heb of waarmee ik getraind heb. Hij is nog steeds jong en gaat zich verbeteren. Je zult nog meer zien van Anthony, dat weet ik zeker’’, aldus Paul Pogba.

