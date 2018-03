Pogba probeert landgenoot te verleiden tot overstap: “Ik zou willen dat we dit elke dag konden doen”

Antionne Griezmann leek in de zomer dichtbij een transfer naar Manchester United. Door een transferverbod die de de huidige club van Griezmann, Atletico Madrid, opgelegd kreeg, ging er een streep door de transfer. Als het aan Paul Pogba ligt komt de Franse aanvaller deze zomer alsnog naar Engeland. De middenvelder probeerde Griezmann al rustig over te halen.

“Ik zou willen dat we dit elke dag konden doen”, vertelde Pogba aan Griezmann tijdens een duo-interview met Canal+. “Dat zou mooi zijn.” luidde het antwoord van de Frans international. “Maar pas op, dat betekent niet meteen dat ik naar Manchester United wil”, voegde hij er gauw achteraan.

De laatste tijd wordt Griezmann echter hevig met een andere club in verband gebracht. Barcelona zit naar verluid ook achter de Fransman aan. Atletico doet er, ondanks alle geruchte, ook alles aan de haar sterspeler te behouden. De club wil Griezmann opnieuw een contract voorschotelen. Hij tekende vorig jaar een nieuw in de Spaanse hoofdstad dat hem tot de zomer van 2022 in Madrid houdt.

Griezmann wil echter duidelijkheid voor dat het Wereldkampioenschap begint. “Voor het toernooi neem ik een beslissing. Ik wil zonder zorgen aan mijn hoofd naar het WK gaan. Ik wil weten of ik blijf of niet. De verhalen over mijn toekomst kunnen saai zijn, maar ik heb al tegen mijn zus Maud (zaakwaarneemster, red.) gezegd dat dit zo snel mogelijk voorbij moet zijn. Of ik nu blijf of niet.”

Foto: Pro Shots