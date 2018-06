Polen kan spullen pakken: “Er valt niets af te dingen op de nederlaag”

Voor Polen zit het WK er na twee wedstrijden alweer op. Waar het land eerder in het toernooi met 1-2 verloor van Senegal, verloor het zaterdagavond met 0-3 van Colombia. Dat er meer van Polen verwacht mocht worden op het WK is wel duidelijk, concludeert de aanvoerder van de Poolse ploeg Robert Lewandowski.

“We waren zwakker, er valt niets af te dingen op de nederlaag. We hebben gevochten, maar we hadden vandaag niet genoeg voetbalkwaliteit. We hebben het geprobeerd, ja, maar zonder kwaliteit kun je een wedstrijd niet winnen. We wisten niet hoe we moesten antwoorden. Dit is hoe het Poolse voetbal er momenteel voor staat. We kunnen een bepaald niveau gewoon niet meer aantikken. Kijk alleen al bij wat voor clubs de Colombianen spelen.”

“Dit laat goed zien waar we nu staan. We hebben het maximale eruit gehaald”, aldus Lewandowski. “We kunnen alleen onszelf verwijten maken. Hoe de stemming is in de kleedkamer? Hulpeloosheid. Het hele team heeft het geprobeerd, maar alleen vechten is niet genoeg. We hebben er niets meer aan kunnen doen. Individuele kwaliteiten hebben bepaald dat we twee wedstrijden hebben verloren”, besluit de spits van Polen.

