‘’Premier League is een mooie competitie’’

Radja Nainggolan hoopt ooit nog in de Premier League te spelen. Hij zegt namelijk fan te zijn van de competitie, maar wil zich eerst focussen op zijn huidige club AS Roma.

‘’Het is een mooie competitie, prachtige stadions, goede sfeer in de stadions, maar momenteel focus ik me op Roma’’, aldus de Belg.

Antonio Conte, trainer van Chelsea FC, heeft in het verleden als een aangegeven dat hij de 29-jarige international graag wilde aantrekken. Nianggolan sprak vervolgens ook positief over de oefenmeester: ‘’Ik vind hem een hele goede coach, zijn resultaten de afgelopen jaren zeggen genoeg,’’ zei hij.

De Belg begon zijn carriere bij Piacenza Calcio en kwam via Cagliari Calcio terecht bij AS Roma. De club uit Rome had in de zomer van 2014 maar liefst 15 miljoen euro voor het over.

Foto: Pro Shots