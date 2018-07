Afgelopen seizoenen kwam Daniel Sturridge niet veel aan de bak bij Liverpool door blessures. Tot dusver kent de Engelse spits een goede voorbereiding bij zijn club en geeft aan zin te hebben in het nieuwe seizoen.

“Ik probeer iedere dag te beginnen met een positieve mindset. De voorbereiding op het nieuwe seizoen gaat voorlopig heel goed. Het is geweldig om deel uit te maken van het team en te kunnen bijdragen aan het winnen van wedstrijden. Ik voel me geweldig, maar het gaat niet alleen over mij. Dat gaat ook over het team. Het gaat er ook om wat we als groep doen”, stelt Sturridge.

“Ik wil gewoon het team helpen om wat te winnen, daar draait het allemaal om. We willen iets winnen, daar zijn we in het recente verleden al dichtbij geweest. Afgelopen seizoen was ik hier niet, maar in de Champions League was succes heel dichtbij”, besluit Sturridge, die in de afgelopen vijf seizoenen slechts 98 wedstrijden voor Liverpool speelde. Namens West Bromwich Albion, dat hem een halfjaar huurde van Liverpool, kwam hij tot zes duels.

Foto: Pro Shots