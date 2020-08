Professionele voetballers gaan stijlvol gekleed, ook buiten de grasmat

Een goed uit-shirt, een mooi thuisshirt. Fans spreken regelmatig over de shirts van hun club. Buiten het veld kiezen voetballers hun eigen kleding en die doet niet onder voor menige vertoning op een catwalk. Een goed kostuum en de juiste accessoires maken de man… eh, voetballer.

Als jong jochie en meisje wil je niets liever dan de hele dag in dat voetbalshirt rondlopen. Je laat zien ‘voor welke club je bent’ of je draagt het shirt van je eigen voetbalclub. Wassen? Hoezo! Als je het shirt morgen maar weer aan kunt.

Hoe anders is dat als deze voetballertjes ouder worden. Op dat moment krijgen vooral mannelijke voetballers in de gaten dat voetballers op het veld uiteraard hun uit- of thuisshirt dragen, maar daarbuiten zich strak in pak vertonen.

Voetballers weten van wanten als het om mode gaat en gaan graag stijlvol gekleed. Niet alleen qua pak, maar ook qua accessoires. De juiste gadgets als horloges en tassen zijn eveneens belangrijk. Een heuptas, van een goede kwaliteit in prachtig leer en een fancy klokje om de pols maken een outfit helemaal af.

Kekke zwarte rugtas past bij een mooi zwart colbert

De beste geklede voetballer van 2019 was Navarone Foor van Vitesse. Gekozen door de meeste lezers van Life After Football Magazine. Zwarte strakke broek, fluwelen colbert, passend overhemd en een kekke zwarte rugtas. Hij mag gezien worden. Staat buiten kijf dat zijn kapsel ook is om door een ringetje te halen.

Jeremain Lens bleek een aantal jaren terug nog de best geklede voetballer van Nederland te zijn. Momenteel speelt hij voor een Turkse voetbalclub. Eerder kwam hij uit voor onder andere PSV en AZ. In zijn vrije tijd schuwde hij het maatpak niet. Foto’s van hem in een geruit maatkostuum kom je online regelmatig tegen. De bijpassende crossbody tas geeft hem die sportieve look.

Wie is volgens jou de beste geklede voetballer ter wereld?

Het magazine Esquire stelde in 2015 een wereldranglijst samen waarbij Sergio Ramos van in die tijd Real Madrid, de best geklede voetballer wereldwijd werd genoemd. Op plaats 2 eindigde Arda Turan (FC Barcelona) en op 3 treffen we Juventus speler Claudio Marchisio. Dat is echter al een tijd geleden. Wie is volgens jou nu de best geklede voetballer ter wereld?