PSV’er: ‘’Al speelt Davinson Sánchez nu bij Tottenham Hotspur, dus het kan altijd’’

Marco van Ginkel heeft een doorbraak bij Chelsea nog niet uit zijn hoofd gezet. De 25-jarige middenvelder wil bij PSV laten zien wat hij kan en hoopt dan alsnog door te breken bij de Londense club.

‘’Uiteindelijk heb ik misschien een keer een kans nodig, of een keer geluk met de trainer. Ik doe mijn best bij de club waaraan ik ben verhuurd. Dan hoop ik dat ik me in de kijker speel. En anders niet. Dan ga ik ergens anders naartoe. We zullen het wel zien’’, aldus Van Ginkel.

‘’Het wordt de laatste jaren wel minder allemaal. Al speelt Davinson Sánchez nu bij Tottenham Hotspur, dus het kan altijd. Het is voor mij een opsteker dat ik Chelsea al ken. Maar je moet wel de kans krijgen. Anders moet ik wat anders gaan zoeken. Eerlijk gezegd ben ik er nu nog niet zo mee bezig’’, vervolgt Van Ginkel.

Foto: Pro Shots