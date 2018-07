Rakitic: ‘’Als hij gaat, zou ik blij zijn, ik ga niet liegen’’

Er wordt elke zomer wel gesproken over een vertrek van Ronaldo bij Real Madrid en dit zou veel de fans van de club natuurlijk een tegenvaller zijn. Voor spelers en supporters van rivaal FC Barcelona zou dit natuurlijk positief nieuws zijn. Hier denkt Rakitic hetzelfde over.

‘’Ik kan me niet voorstellen dat hij gaat vertrekken, maar in het voetbal ontwikkelen dingen zich razendsnel, er kunnen veel dingen gebeuren. Hij is wel de speler die het verschil maakt bij Real Madrid. Als hij gaat, zou ik blij zijn, ik ga niet liegen. Als een collega hoop ik echter gewoon dat hij de juiste beslissing neemt’’, zegt Ivan Rakitic.

‘’Net als met Zinédine Zidane wens ik hem het beste toe. Als hij gaat, is het beter voor Barcelona’’, aldus Rakitic, die Ronaldo minimaal twee keer per seizoen tegenkomt. Volgens de Kroaat is Ronaldo een van de beste spelers die hij ooit tegenover zich heeft gehad. Rakitic zegt dan ook dat de Portugees een aanwinst is voor de sport.

