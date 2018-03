Ramires: ‘’Voordat ik mijn carrière beëindig, zou ik daar nog eens willen spelen’’

In januari 2017 ging Ramires voor 28 miljoen euro van Chelsea FC naar Jiangsu Suning FC. Momenteel wordt er weer gesuggereerd dat hij van de Chinese club naar Internazionale zou gaan, dat van dezelfde eigenaar is. De Braziliaan zegt echter dat het gerucht nergens op zijn gebaseerd.

‘’Er zijn veel geruchten geweest over Internazionale, maar er is nog niks bij mij binnengekomen. Tot vandaag, in ieder geval. Iedereen weet dat Inter een geweldige club is en dat het mijn wens is om weer in Europa te spelen. Maar nu denk ik er alleen aan om Jiangsu Suning aan een geweldig 2018 te helpen’’, zegt Ramires.

“Ik zal altijd een special connectie hebben met Chelsea en voordat ik mijn carrière beëindig, zou ik daar nog eens willen spelen. Ik weet dat de deuren op Stamford Bridge altijd open zullen staan voor mij en het zou spectaculair zijn als ik weer voor Chelsea zou kunnen spelen’’, vervolgt de Braziliaan.

