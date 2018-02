Robin van Persie: ‘’Ik heb mezelf door de jaren heen aangeleerd het anders te doen’’

Als je Robin van Persie op het veld ziet lopen, dan zie je dat hij enorm veel heeft geleerd door de jaren heen. Zo heeft hij zichzelf onder meer een andere traptechniek aangeleerd, waardoor hij de kans groter acht om te scoren.

‘’Veel spelers, ook bij Feyenoord, schieten liefst met volle kracht op het doel’’, vertelt Van Persie . ‘’Ik heb mezelf door de jaren heen aangeleerd het anders te doen. Ik schiet liever van de tien pogingen acht keer binnen de doelpalen, want dan is er gewoon veel meer kans van slagen.’’

Toen Robin van Persie bij Arsenal speelde nam hij een voorbeeld aan Robert Pires. De Fransman schoot ook liever geplaatst dan hard. ‘’Als je tien ballen volle bak schiet, gaan er in de regel zes over of naast. Ik kies bewust voor die acht ballen tussen de palen en dan zien we wel wat er gebeurt. De bal hoeft niet hard, maar hij moet op doel zijn. Vroeg of laat ga je dan scoren.’’

