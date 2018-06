Ronald Waterreus: ‘’Laten we hopen dat ze niet nog eens zo lang moeten wachten’’

Vorig seizoen werd Feyenoord kampioen van de Eredivisie, maar dit seizoen was het verschil met landskampioen PSV weer erg groot. Analist Ronald Waterreus denkt niet dat Feyenoord komend seizoen mee gaat doen om de titel.

‘’Wat zetten we erop? Het verschil was dit jaar wel erg groot. Het heeft achttien jaar geduurd. Laten we hopen dat ze niet nog eens zo lang moeten wachten. Als ik dit jaar zie, vrees ik dat het nog wel een paar jaar gaat duren’’, zegt Waterreus.

De oud-doelman betwijfeld of Robin Van Persie nog door moet gaan. ‘’Ik vond het redelijk alarmerend hoe hij beschreef wat hij allemaal moest doen om die bekerfinale te spelen. Hoe lang gaat hij dat nog volhouden? Ik denk dat hij het gewoon leuk vindt. Het is een pure liefhebber en een superprof, maar ik kan me de twijfel voorstellen.’’

Foto: Pro Shots