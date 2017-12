‘’Ronaldo is ongelooflijk, maar Messi de beste’’

Jorge Sampaoli, coach van het Argentijnse nationale team, is niet te beroerd om toe te geven dat Cristiano Ronaldo een ongelofelijke speler is. Toch vindt hij Lionel Messi nog net iets beter.

‘’Cristiano is een ongelooflijke speler, maar ik denk en voel dat in de afgelopen 10 jaar Messi de beste speler ter wereld was. Maar dat is mijn mening, gebaseerd op statistieken, goals, assists, flair en stijl, maar het is wel mijn mening’’, zei Sampaoli in gesprek met Omnisport.

‘’Ik denk dat er is in elke generatie een voetballer die wordt gezien als de beste: Pele, Maradona, en nu Messi. Hij staat nu 10 jaar aan de top van het Europese voetbal, hij is de beste speler in de wereld, heeft meer dan 500 goals gescoord in dit o zo ingewikkelde Europese spelletje’’, vervolgt de Argentijn.

Foto: Pro Shots