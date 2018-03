Routinier wellicht langer bij Ajax: “Maar de focus ligt momenteel op de titel”

Klaas-Jan Huntelaar is momenteel eerste spits bij Ajax. Waar de spits begon als reserve spits is hij sinds de blessure van Kasper Dolberg eerste keus in de punt van de aanval. Huntelaar ligt echter tot de zomer vast in Amsterdam en dat betekent dat hij na het huidige seizoen gratis de deur uit kan gaan. De routinier sluit een langer verblijf echter niet uit.

“Ik ben in gesprek met de club en voel me totaal op mijn gemak bij Ajax. De focus ligt momenteel op het kampioenschap, daarna zal het over mijn toekomst gaan”, aldus Huntelaar. De aanvaller was tot nu toe goed voor 11 doelpunten en 7 assists in 22 wedstrijden in de Eredivisie.

Foto: Pro Shots