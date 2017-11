Ryan Babel: ‘’Iedere dag was er een nieuwe verrassing’’

In 2007 maakte Ryan Babel de overstap van Ajax naar Liverpool. Bij de Engelse club was de aanvaller niet meteen op zijn plek en moest enorm wennen.

‘’Het was heel moeilijk voor mij, omdat ik bij Ajax nog bij mijn ouders woonde. Het was de eerste keer dat ik naar het buitenland ging en op mezelf ging wonen. Dat aanpassen… Iedere dag was er een nieuwe verrassing. In de Premier League krijg je snel het stempel van flop, heb ik gemerkt’’, aldus Babel.

Ook aan de speelstijl moest hij wennen: ‘’Ik was alleen gewend om in 4-3-3 te voetballen. Dan heb je een linkermiddenvelder en een linksback achter je. Maar bij 4-4-2 ben je in principe ook de linkermiddenvelder en moet je meeverdedigen. Dat was ik niet gewend. Dat ik verdedigend niet betrouwbaar was is iets waar alle kritiek vandaan kwam.’’

‘’In het derde en vierde jaar was het al te laat. De mensen noemden me lui en meer van dat. Voor een twintigjarige is de sprong van Nederland naar Engeland gigantisch. Dat is een feit. Niet iedereen kan er vanaf de eerste dag direct staan. Ik herinner met ook Robin van Persie twee of drie jaar nodig had. Het verschil is, denk ik, dat Arsène Wenger hem geholpen heeft en hem de tijd gunde.’’

Foto: Pro Shots